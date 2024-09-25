Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da Ayçiçeği Hasadı Yapıldı ve Balkan Buluşması Düzenlendi

Lüleburgaz'da Ayçiçeği Hasadı Yapıldı ve Balkan Buluşması Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz Belediyesi, ekilen ayçiçeğinin hasadını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak yağı üretirken, 8. Balkan, Rumeli Trakya Buluşması etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından ekilen ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

Belediyeye ait 230 dekar alanda üretimi yapılan ayçiçeğinden 42 ton rekolte elde edildi.

Tarımsal Hizmetler Birimi Uzmanı Necmi İnci, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat edilen ayçiçeğinden elde edilecek yağın, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Belediyeye ait tarımsal arazileri etkin kullandıklarını ifade eden İnci, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine de yardım ettiklerini kaydetti.

İnci, sosyal ve üreten belediye anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

8. Balkan, Rumeli Trakya Buluşması etkinliği

Lüleburgaz'da 8. Balkan, Rumeli Trakya Buluşması etkinliği düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi ile Balkan Göçmenleri Derneği (BAL-GÖÇ) işbirliğinde kent ormanında gerçekleştirilen etkinliğe, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Bulgaristan'ın Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İlhan Küçük, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Burgas Milletvekili Sevim Ali, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Sabri Mutlu, BAL-GÖÇ Lüleburgaz Şube Başkanı Veli Öner ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, Gagavuzya Tomay Belediyesi ile Krumovgrad Belediyesi ve Haskovo Belediyesi halk dansları ekipleri gösteri sundu.

Gösterilerin ardından Bulgar sanatçı Toni Storaro konser verdi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel

Lüleburgaz Rumeli

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi? Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir? LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Zuhal Topalla Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? 25 Eylül Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });