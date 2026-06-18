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Lula: Trump'ın Brezilya'ya Yönelik Gümrük Vergilerini Artırma Hamlesi Pervasızca

Lula: Trump'ın Brezilya'ya Yönelik Gümrük Vergilerini Artırma Hamlesi Pervasızca
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD Başkanı Trump'ın Brezilya'ya yönelik gümrük vergisi tehdidini 'pervasızca' olarak nitelendirdi ve bu adımın devam eden ticaret müzakereleriyle çeliştiğini söyledi.

RİO DE JANEİRO, 18 Haziran (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'ya yönelik son gümrük vergisi tehdidini "pervasızca" diye nitelendirerek, bunun iki ülke arasında devam eden ticaret görüşmelerine ters düştüğünü söyledi.

Lula çarşamba günü Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin söz konusu adımının an itibarıyla devam eden müzakerelerle çeliştiğini söyledi.

Lula, "Trump'ın Brezilya'ya yönelik bu adımı pervasızcaydı. Kendisi de bunun farkında. Bu yüzden onun sürekli bir imparator gibi davrandığını söylüyorum. Yakında anlaşma yapacaktık" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Brezilya'dan gelen ürünlere uygulanmasını önerdiği yeni gümrük vergileri, Brezilyalı yetkililer arasında ve iş dünyasında endişelere yol açmıştı.

Yerleşik kanallar aracılığıyla görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Lula, bu aşamada ikili görüşme talep etmeye gerek olmadığını söyledi.

Lula, görüşmelerde tatmin edici bir sonuca ulaşılamaması halinde Trump ile yüz yüze görüşmeye açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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