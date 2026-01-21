Haberler

Brezilya Devlet Başkanı: Trump Sosyal Medya Aracılığıyla Dünyayı Yönetmeye Çalışıyor

Güncelleme:
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya aracılığıyla dünyayı yönetmeye çalışan ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi. Lula, Trump'ın insanlara saygı duymadığını savunarak sosyal ilişkilerde huamanizmin önemine dikkat çekti.

SAO PAULO, 21 Ocak (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirerek sosyal medya aracılığıyla "dünyayı yönetmeye" çalıştığını ifade etti.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinin Rio Grande belediyesinde düzenlenen bir kamu etkinliğinde konuşan Lula, "Trump'ın Twitter aracılığıyla dünyayı yönetmek istediğini fark ettiniz mi?" dedi.

Lula, "Her gün farklı şeyler söylüyor. İnsanların yüzüne bakmadan, onları insan gibi değil, nesne gibi görerek onlara saygılı davranmanın mümkün olduğunu mu düşünüyorsunuz?" diye ekledi.

Brezilya'nın güneyinde yaklaşık 5.000 kişinin yararlanması beklenen bir konut programı kapsamında 1.276 konutun teslim töreninde konuşan Lula, "sosyal ilişkilerde hümanizmi yeniden tesis etme" gerekliliğine dikkat çekerken Trump'a atıfta bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
