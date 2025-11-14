Haberler

Lübnan Hükümeti, Yeniden İmar Sürecine Geçiyor

Lübnan Bakanlar Kurulu, İsrail'in saldırıları ve 2020'deki Beyrut Limanı patlaması sonrası hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Yeniden imar sürecine ilişkin hazırlık aşamasına geçildiği belirtildi.

Lübnan Bakanlar Kurulu, İsrail'in son saldırıları ve 2020'deki Beyrut Limanı patlamasının ardından yürütülen hasar tespit ve saha incelemelerinin tamamlandığını, yeniden imar sürecine ilişkin hazırlık aşamasına geçildiğini açıkladı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, Başbakan Necib Mikati başkanlığında Beyrut'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Markus, "Başbakan, gerek İsrail'in saldırılarından gerekse Beyrut Limanı'ndaki patlamadan etkilenen bölgelerde yürütülen yeniden imar komitesinin ilk sonuçlarını açıkladı." dedi.

Hükümetin oluşturduğu komitenin, mağdurları sınıflandırarak tazminat önceliklerini belirlediğini kaydeden Markus, mevcut kaynaklara göre hareket edileceğini aktardı.

Markus, Yüksek Yardım Kurumu ve Güney Konseyi tarafından hasar tespiti ve saha incelemelerinin tamamlandığını vurgulayarak, "Kısmen hasar gören konutların onarımıyla ailelerin evlerine dönüşünü hızlandıracağız." ifadesini kullandı.

Markus, "Geniş çaplı yıkıma uğrayan güney köylerinde yeniden inşa süreci, 'daha iyi yeniden yapılanma' anlayışıyla yürütülecek." dedi.

Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, Yüksek Yardım Kurumu, Güney Konseyi, Göçmenler Bakanlığı ile Kalkınma ve İmar Konseyi temsilcilerinden oluşan teknik bir izleme ekibi kurulmasına karar verdi.

Lübnan hükümeti, savaşın yol açtığı kayıplara ilişkin resmi bir maliyet henüz açıklamazken, Dünya Bankası verileri ülkenin İsrail'in son savaşından kaynaklanan zararının 14 milyar dolar olarak tahmin edildiğini gösteriyor.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Beyrut Liman'ında meydana gelen büyük patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden olduğu belirtilmişti.

Dönemin Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat, 25 Ocak 2023'te, liman patlamasında daha önce yargılanan tüm tutukluların "istisnasız bir şekilde" serbest bırakılması kararı vermişti.

İngiltere Yüksek Adalet Divanı ise 13 Haziran 2023'te Londra merkezli bir şirketi liman patlamasında sorumlu bularak, ölenlerin bazılarının yakınlarına ve yaralılara tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından 3 Ağustos 2023'te yapılan açıklamada, liman patlamasına ilişkin henüz bir kişinin dahi suçlu bulunmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Naim Berjawi - Güncel
