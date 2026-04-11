Lübnan'ın Hizbullah'ın silahsızlandırılması için askeri yardım isteyeceği iddiası

İran ile ABD arasındaki geçici ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den askeri yardım isteyeceği iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun Lübnanlı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Beyrut yönetimi öncelikle ateşkes talep etmeyi planlıyor.

Beyrut yönetiminin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasından önce acil ateşkes talep edeceğini kaydeden Lübnanlı kaynak, ayrıca Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den askeri yardım isteyeceğini söyledi.

Lübnanlı kaynak, İsrail'in Ekim 2023'ten beri saldırılarının büyük yıkıma yol açtığı ülkenin inşası için ABD'den ekonomik yardım paketi talep edeceklerini kaydetti.

İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakereler için görüşmelerin başlanacağı açıklanmıştı.