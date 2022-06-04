Lübnan'daki Beyrut Ulusal Müzesi 80. Yıl Dönümünü Kutladı - Haberler

Lübnan'daki Beyrut Ulusal Müzesi 80. Yıl Dönümünü Kutladı BEYRUT, 4 Haziran (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Ulusal Müzesi, Cuma günü açılışının 80. yıl dönümünü kutladı. BEYRUT, 4 Haziran (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Ulusal Müzesi, Cuma günü açılışının 80. yıl dönümünü kutladı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Ulusal Müzesi'nde düzenlenen bir konser, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Ulusal Müzesi'nde fotoğraf çeken bir fotoğrafçı, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Ulusal Müzesi'ni ziyaret eden insanlar, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Xinhua / Güncel Lübnan Beyrut Güncel Haberler

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