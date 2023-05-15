Lübnan'da Çinli Elektrikli Araçlara Yönelik Talepte Büyük Artış Yaşandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen otomobil fuarına katılan otomobil firmalarına göre, Lübnan pazarında Çin'in elektrikli araçlarına yönelik talep son iki yılda arttı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen otomobil fuarına katılan otomobil firmalarına göre, Lübnan pazarında Çin'in elektrikli araçlarına yönelik talep son iki yılda arttı.

Elektrikli ve hibrit otomobillere yönelik 2. Orta Doğu Elektrikli Otomobil Fuarı'na (e-MotorShow) katılan bazı firmalar, Çin otomobillerinin önümüzdeki yıllarda Lübnan otomobil pazarında en büyük payı almasının beklendiğini belirtti.

SES 1 (Arapça): SİRİNE HADDAD, Lübnan'daki MG Satış danışmanı:

"Bu otomobil çok rağbet görüyor. 2021 yazından bu yana 180 civarında satış gerçekleştirdik. Garantisi 8 yıl veya 200 bin kilometreyi kapsadığı için bu araca talep artıyor."

SES 2 (Arapça): NABİL ABDUL HALEK, otomobil yedek parçası şirketi sahibi:

"İnsanlar Çin yapımı otomobilleri denediklerinde, uluslararası standartlara sahip mükemmel kalitesini fark ediyorlar. Bu yüzden de otomobilleri satın almaya devam ediyorlar. Çin otomobilleri böylece pazarda daha fazla rağbet görüyor."

e-EcoSolutions Sürdürülebilirlik Firması tarafından düzenlenen e-MotorShow, 18 otomobil ve 20 motosiklet markasının katılımıyla 10-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.

Fuar organizatörü, fuarda yer alan otomobil markalarının yaklaşık üçte birinin Çinli firmalara ait olduğunu belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor. (XHTV)