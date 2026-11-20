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BEYRUT, 20 Kasım (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, savaş nedeniyle başta sınır bölgeleri olmak üzere ülkenin tarım sektöründe yaşanan zararın tahminen 620 milyon ABD dolarına ulaştığını söyledi.

Avn perşembe günü Arap ülkelerinin tarım bakanları ve BM Gıda ve Tarım Örgütü temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "Bu sektörün yeniden toparlanması yalnızca ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda güneyde yaşayan halkın topraklarına bağlı kalmasını ve bölgede yaşamaya devam etmesini sağlamanın temel unsurlarından biridir" dedi.

Toplantıda, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Irak arasında 2023 yılında imzalanan ancak henüz uygulanmayan dörtlü tarımsal işbirliği anlaşmasının hayata geçirilmesi ele alındı.

Lübnan Tarım Bakanı Nizar Hani, dört ülkenin tarımsal araştırmaları güçlendirmek, uzmanlık ve deneyim paylaşımını geliştirmek, ortak yatırımları teşvik etmek ve tarım ürünlerinin sınır ötesi hareketini kolaylaştırmak amacıyla net bir eylem planı üzerinde çalışacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua