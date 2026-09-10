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Lübnan: Beyrut Limanı'nın geliştirilmesi devletin yeniden inşasından ayrı düşünülemez

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Beyrut Limanı'nın geliştirilmesinin "devletin yeniden inşası projesinden ayrı düşünülemeyeceğini" belirterek limanın Doğu Akdeniz'de gelişmiş bir lojistik merkez olarak rolünü yeniden kazanması gerektiğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Beyrut Limanı'nın geliştirilmesinin "devletin yeniden inşası projesinden ayrı düşünülemeyeceğini" belirterek limanın Doğu Akdeniz'de gelişmiş bir lojistik merkez olarak rolünü yeniden kazanması gerektiğini söyledi.

Selam, Beyrut Limanı'ndaki konteyner terminalinin genişletilmesi projesinin açılış töreninde konuştu.

Konuşmasında Beyrut Limanı'nın yalnızca rıhtım, depo ve vinçlerden ibaret olmadığını belirten Selam, limanın kentin tarihi ve kimliğinin yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının da temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Selam, 19. yüzyılda Beyrut'un gelişmesiyle limanın bölgedeki rolünün de büyüdüğünü ve kentin Arap coğrafyasının iç kesimleri ile Avrupa arasındaki ticaretin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Konteyner terminalinin genişletilmesinin limanın kapasitesini artıracağını belirten Selam, projenin konteyner elleçleme hızını yükselteceğini, gemilerin bekleme sürelerini azaltacağını ve hizmetlerin verimliliğini artıracağını söyledi.

Bu gelişmelerin limanın rekabet gücünü artıracağını ve denizcilik ve transit ticaret hatlarını çekme kapasitesini geliştireceğini kaydeden Selam, "Güvenlik ve emniyet, depolama ve denetim kurallarının sıkı standartlara uygun şekilde uygulandığı ve yetkili devlet kurumlarının denetiminde güvenli bir liman istiyoruz." dedi.

"Genişletme projesini adaletin sağlanmasından ayrı tutamayız"

Selam, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yalnızca limanın bir bölümünü değil, tüm kenti etkilediğini aktararak çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını, ev ve iş yerlerinin yıkıldığını, Lübnanlıların güvenlik duygusunun sarsıldığını ifade etti.

"Bu mekanın derin bir ulusal yara taşıdığını unutmamız mümkün mü?" diye soran Selam, limanın genişletilmesi ve modernizasyonunun adalet ve hesap verebilirlikten ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.

Limanın transit ve yeniden ihracat faaliyetlerindeki rolünü yeniden kazanmasını hedeflediklerini belirten Selam, Beyrut Limanı'nın Doğu Akdeniz'de gelişmiş bir lojistik merkez haline gelmesini ve Lübnan ile komşu Arap ülkelerine hizmet vermesini istediklerini kaydetti.

Selam, bölgesel ticaretin gelişmesi ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesinin limanın bu hedefini destekleyebileceğini ifade etti.

Beyrut Limanı'nın geliştirilmesinin "devletin yeniden inşası projesinden ayrı düşünülemeyeceğini" vurgulayan Selam, kamu kurumlarının yönetimde belirsizlik, uygulamada istisnalar veya işletmede müdahaleler altında başarılı olamayacağını belirtti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen şiddetli patlamada 235'ten fazla kişi hayatını kaybetmiş, 7 binden fazla kişi yaralanmış ve başkentte geniş çaplı yıkım meydana gelmişti.

Lübnan makamları, patlamanın limanda çıkan ve nedeni belirlenemeyen yangın ile burada güvenlik önlemleri alınmadan büyük miktarda yüksek derecede patlayıcı amonyum nitrat depolanması nedeniyle meydana geldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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