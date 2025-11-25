Haberler

Lübnan Başbakanı Selam: 'Tek taraflı yıpratma savaşıyla karşı karşıyayız'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ordusunun artan saldırılarına karşı olası bir tırmanış öncesi gerekli önlemleri aldıklarını ve Beyrut Limanı'nın Lübnan ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına yönelik artan saldırılarına dikkati çekerek, "Tek taraflı yıpratma savaşıyla karşı karşıyayız, olası tırmanışa karşı önlem alıyoruz." dedi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Selam, başkentteki Beyrut Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Limanın yeniden canlandırılmasına verdiği önem dolayısıyla Başbakan Selam'a, Beyrut Limanı'nın kuruluşuna ilişkin Osmanlı fermanının bir kopyası takdim edildi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selam, "Liman, kentin hafızası ve geleceğidir." diyerek, Beyrut Limanı'nın önemini vurguladı.

Lübnan ekonomisinin toparlanması için çalıştıklarının altını çizen Selam, bu süreçte Beyrut Limanı'nın geliştirilmesi ve modernize edilmesinin temel bir unsur olduğunu belirtti.

Selam, Dünya Bankası ile geçen hafta yaptıkları görüşmede, Lübnan ile Arap bölgesi arasındaki ulaşım hatlarına ilişkin bir çalışma hazırlanması konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'deki patlamaya ilişkin dava süreci hakkında da konuşan Selam, süreçte aksamalar olduğunu ancak hükümetin göreve gelmesinden bu yana yargının talep ettiği tüm desteği sağladıklarını, soruşturmanın ne zaman tamamlanacağını ise bilmediğini aktardı.

"Tek taraflı yıpratma savaşıyla karşı karşıyayız"

İsrail'in Lübnan'a saldırıları karşısında hükümetin atacağı adımlara ilişkin bir soru üzerine Selam, "hükümetin, Lübnan ordusunun hazırladığı bir planı bulunduğunu" söyledi.

Bu planı orduyla işbirliği içinde uygulandıklarını ifade eden Selam, dün Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile bir araya gelerek bu konuyu ele aldıklarını belirtti.

İsrail ile olası bir savaş durumunda uygulanacak "acil durum" planına ilişkin ise Selam, "Tek taraflı yıpratma savaşıyla karşı karşıyayız, olası tırmanışa karşı önlem alıyoruz. Bunun insani, sosyal ve diğer alanlarda doğurabileceği sonuçlara karşı da gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

???????İsrail, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Şimdi derin bir oh çekecek! O iddialara yalanlama geldi
Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye cevap

İşte Fenerbahçe'ye verdiği cevap
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Sınıfta aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti

Sınıfta aniden rahatsızlandı! 13 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi
Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Şimdi derin bir oh çekecek! O iddialara yalanlama geldi
'MHK falan hikaye' diyerek derbinin hakemini açıkladı

"MHK falan hikaye" diyerek derbinin hakemini açıkladı
Maddi durumu olmayan öğrencisini ve hediyesini paylaşan öğretmene büyük tepki var

Maddi durumu olmayan öğrencisini paylaşan öğretmene büyük tepki var
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Trabzonspor'da sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi

Sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi
Görüntü Türkiye'den: Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Real Madrid'de Vinicius Junior krizi

Real Madrid'de kriz! Sözleşme yenilemek istemiyor
'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı

'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı
Boşanma aşamasındaki eşini silahla katletti! Polis tarafından vurularak yakalandı

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü! Polisle çatışmaya girince vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.