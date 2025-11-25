Lübnan Başbakanı Selam: 'Tek taraflı yıpratma savaşıyla karşı karşıyayız'

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına yönelik artan saldırılarına dikkati çekerek, "Tek taraflı yıpratma savaşıyla karşı karşıyayız, olası tırmanışa karşı önlem alıyoruz." dedi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Selam, başkentteki Beyrut Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Limanın yeniden canlandırılmasına verdiği önem dolayısıyla Başbakan Selam'a, Beyrut Limanı'nın kuruluşuna ilişkin Osmanlı fermanının bir kopyası takdim edildi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selam, "Liman, kentin hafızası ve geleceğidir." diyerek, Beyrut Limanı'nın önemini vurguladı.

Lübnan ekonomisinin toparlanması için çalıştıklarının altını çizen Selam, bu süreçte Beyrut Limanı'nın geliştirilmesi ve modernize edilmesinin temel bir unsur olduğunu belirtti.

Selam, Dünya Bankası ile geçen hafta yaptıkları görüşmede, Lübnan ile Arap bölgesi arasındaki ulaşım hatlarına ilişkin bir çalışma hazırlanması konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'deki patlamaya ilişkin dava süreci hakkında da konuşan Selam, süreçte aksamalar olduğunu ancak hükümetin göreve gelmesinden bu yana yargının talep ettiği tüm desteği sağladıklarını, soruşturmanın ne zaman tamamlanacağını ise bilmediğini aktardı.

"Tek taraflı yıpratma savaşıyla karşı karşıyayız"

İsrail'in Lübnan'a saldırıları karşısında hükümetin atacağı adımlara ilişkin bir soru üzerine Selam, "hükümetin, Lübnan ordusunun hazırladığı bir planı bulunduğunu" söyledi.

Bu planı orduyla işbirliği içinde uygulandıklarını ifade eden Selam, dün Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile bir araya gelerek bu konuyu ele aldıklarını belirtti.

İsrail ile olası bir savaş durumunda uygulanacak "acil durum" planına ilişkin ise Selam, "Tek taraflı yıpratma savaşıyla karşı karşıyayız, olası tırmanışa karşı önlem alıyoruz. Bunun insani, sosyal ve diğer alanlarda doğurabileceği sonuçlara karşı da gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

???????İsrail, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden olduğu belirtilmişti.