Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin basın açıklaması - Haberler

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi'nin açıklaması

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin açıklaması BEYRUT - Lübnan'da genel seçimler için oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, Lübnan Başbakanı Necib Mikati başkent Beyrut'taki İçişleri Bakanlığı binasına geçerek oy sayma işlemlerini takip etti. Mikati, seçimlerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AA / Güncel