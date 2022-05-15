Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin basın açıklaması - Haberler

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin basın açıklaması

AA - Güncel
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Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi'nin açıklaması Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin açıklaması BEYRUT - Lübnan'da genel seçimler için oy verme işlemi sona erdi.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi'nin açıklaması

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin açıklaması BEYRUT - Lübnan'da genel seçimler için oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, Lübnan Başbakanı Necib Mikati başkent Beyrut'taki İçişleri Bakanlığı binasına geçerek oy sayma işlemlerini takip etti. Mikati, seçimlerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AA / Güncel

Süleyman Soylu, Beyrut, Lübnan, Güncel, Haberler

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