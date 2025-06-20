Los Angeles Dodgers'dan ICE Yetkililerine Stadyum İzni Yok

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Los Angeles Dodgers, ICE yetkililerinin stadyuma giriş talebini reddetti. Göçmenlik politikalarına karşı protestoların sürdüğü Los Angeles'ta, sosyal medyada dolaşan haberlerin ardından göstericiler stadyumda toplandı.

LOS Los Angeles Dodgers Beyzbol Takımı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerinin stadyuma girişine izin vermediklerini açıkladı.

ABD'nin Los Angeles kentinde Başkan Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoların etkileri sürüyor.

Los Angeles Dodgers'ın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ICE yetkililerinin stadyumun park yerine erişim talebinde bulunduğu ancak bu isteğin kabul edilmediği belirtildi.

Öte yandan bu iddiayı yalanlayan ICE, yetkililerin stadyumda olmadığı açıklamasını yaptı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre ise yüzleri maskeli federal yetkililerin stadyumun girişinde olduğu bilgisinin sosyal medyada yayılmasının ardından, ICE karşıtı döviz taşıyan protestocuların alanda toplanmaya başladığı belirtildi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde ICE tarafından gözaltı işlemi uygulanan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafız'ı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken Bakan Pete Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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