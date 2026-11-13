Londra Belediye Başkanı Khan, İTO'da 29 milyar sterlinlik ticaret hacmini vurguladı

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Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmine dikkati çekerek, "Karşılıklı faydaya dayalı, gerçekten çift taraflı bir ortaklık kurmamızı arzuluyorum ve bu noktada Londra'nın benzersiz bir rol oynayabileceğine inanıyorum." dedi.

Khan, Türkiye temasları kapsamında, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye- Londra Ticaret ve Yatırım Etkinliği'ne katıldı.

Etkinlikte teknoloji, inşaat, enerji, bankacılık, sigorta ve finans, gıda ve perakende, ulaştırma ve lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, yaratıcı endüstriler ile oyun sektörlerinden temsilciler bir araya geldi.

Türk iş insanları ve yatırımcılarla görüşen Khan, Londra'daki yatırım imkanlarını, iki şehir arasındaki ekonomik bağların geliştirilmesi için atılabilecek adımları ve gelecekteki işbirliği alanlarını değerlendirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Khan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmasının ülkenin uluslararası itibarını daha da artıracağını söyledi.

İstanbul ile Londra arasındaki tarihi bağlara dikkati çeken Khan, İstanbul'a resmi ziyarette bulunan ilk Londra Belediye Başkanı olmaktan hem mahcubiyet hem de gurur duyduğunu ifade etti.

Çok sayıda şehri ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirten Khan, "İçtenlikle ve tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki İstanbul dünyanın en güzel ikinci şehridir." değerlendirmesinde bulundu.

İki şehrin ortak noktalarına işaret eden Khan, İstanbul ve Londra'nın başarılı futbol takımlarına sahip olduğunu belirterek, "Türkiye Süper Ligi şampiyonunun bir İstanbul takımı olan Galatasaray, İngiltere Premier Ligi şampiyonunun ise Arsenal olması da herhalde bir tesadüf olsa gerek. Her iki takım da kendi şehirlerini temsil ediyor. Galatasaray'ın Türkiye şampiyonu olmasından büyük mutluluk duysam da ömür boyu Liverpool taraftarı olarak Arsenal'in İngiltere şampiyonu olmasından pek de memnun değilim." ifadelerini kullandı.

Boğaz'ın güzelliğinin Londra'daki Thames Nehri'ne "hiç de azımsanamayacak bir rekabet sunduğunu" belirten Khan, "İki büyük şehrimiz ticaret yoluyla inşa edildi." dedi.

Khan, Londra'daki Türk diasporasının iki şehir arasında yaşayan bir köprü işlevi gördüğünü, her iki tarafta binlerce kişiye istihdam sağlayan işletmelerin de bu bağı güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye-İngiltere ticari ilişkileri

Londra ve İstanbul'un Avrupa ile dünyanın geri kalanının kesişim noktasında yer alan, dünyanın en çeşitli ve dinamik şehirleri olduğunu ifade eden Khan, Türk diasporasının ve iki ülkedeki işletmelerin ilişkilerde önemli bir köprü oluşturduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin yıllık yaklaşık 29 milyar sterlin seviyesinde olduğunu kaydeden Khan, "Karşılıklı faydaya dayalı, gerçekten çift taraflı bir ortaklık kurmamızı arzuluyorum ve bu noktada Londra'nın benzersiz bir rol oynayabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Londra'nın dünyanın en önemli iki finans merkezinden biri olmasının yanı sıra küresel bir teknoloji merkezi olduğunu belirten Khan, Türk şirketlerinin uluslararası büyüme için Londra'yı kullandığını ifade etti.

Londra'nın yapay zeka şirketleri açısından önemli bir merkez olduğunu aktaran Khan, "Londra, sahip olduğu yetenek havuzu, uygun saat dilimi, küresel bağlantıları ve sermayeye erişim imkanlarıyla sizleri kucaklamaya hazır." ifadelerini kullandı.

Khan, "500 binden fazla Türk kökenli Londralının iş dünyasında, girişimcilikte, sporda, tıpta ve siyasette öncü roller üstlenmesinden büyük gurur duyuyorum. Nitekim belediye başkan yardımcım Mete Çoban da Türk kökenli." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere ile Türkiye arasında devam eden ticaret görüşmelerine değinen Khan, "Hükümetlerimiz arasında devam eden ticaret görüşmeleri, İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkiyi dönüştürmek için nesilde bir kez karşılaşılabilecek bir fırsatı temsil ediyor. Ancak bunun için anlaşmaların resmen imzalanmasını beklememize gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Türk atasözü "Bir elin nesi var, iki elin sesi var." ifadesine atıfta bulunan Khan, "Boğaz'dan Thames Nehri'ne kadar, Doğu ile Batı arasındaki yapay ayrımları ortadan kaldırmak için el ele vermenizi istiyorum. Gelin, her iki şehrimize de refah, fırsatlar ve güvenlik getirelim; önümüzdeki yüzyılda hep birlikte başarıya ulaşalım." diye konuştu.

İTO Başkanı Avdagiç'ten ziyaretin önemine vurgu

Avdagiç, Khan'ın ziyaretinin önemine işaret ederek, "Londra Belediye Başkanı'nın İstanbul Ticaret Odası'nı ziyareti, Londra ile İstanbul arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor." dedi.

İTO'nun 840 bin üyesiyle Türkiye'deki şirketlerin yaklaşık dörtte birini temsil ettiğini aktaran Avdagiç, odanın yabancı yatırımcıların İstanbul'un yatırım ve ticaret potansiyeline erişimi için önemli bir temas noktası olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Günümüz küresel ekonomisinde şehirlerin rekabet gücünün yalnızca ekonomik potansiyelleriyle değil, bu potansiyeli ne kadar etkin hayata geçirebildikleriyle ölçüldüğünü belirten Avdagiç, "Bunun, yerel yönetimler, ticaret odaları ve iş dünyası arasındaki güçlü işbirliğiyle mümkün olduğuna inanıyorum." dedi.

Türkiye-İngiltere ekonomik ilişkileri

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin tarihsel olarak öncelikli konumda bulunduğunu kaydeden Avdagiç, "Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliği mekanizmalarından çok daha etkin bir şekilde yararlanabilirsek hedeflerimize çok daha hızlı ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacminin 2025'te 24 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, "Bugünkü toplantıyı, İstanbul ve Londra iş dünyaları arasındaki işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir fırsat olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin jeopolitik konumunun ülkeyi yalnızca bir geçiş güzergahı değil, aynı zamanda bölgesel enerji ağlarının ve lojistik koridorların merkezi haline getirdiğini vurgulayan Avdagiç, "İngiliz şirketlerini bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaya davet ediyoruz." dedi.

İki ülke arasında işbirliği ve ortak yatırımlar için daha yapısal ve kalıcı bir çerçeve oluşturulması gerektiğine işaret eden Avdagiç, "Bugünkü toplantıların bu yönde atılmış önemli bir adım olduğuna ve verimli fırsatlara kapı araladığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Türk teknoloji ve finans teknolojisi (fintek) şirketlerinin Londra'da uluslararası büyüme imkanları, yeşil finans, döngüsel ekonomi, girişimcilik ekosistemi ve gelecekte geliştirilecek ticaret anlaşmasının sağlayacağı fırsatlar ele alındı.

Khan'dan İstanbul'da tarihi mekanlara ziyaret

İTO'daki etkinliğin ardından İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezen Khan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

Khan, daha sonra Sultanahmet Camisi'nde cuma namazını kıldı ve Kapalıçarşı'yı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Kaynak: AA