Litvanya Başbakanı Ruginiene Türkiye'nin Büyükelçisini Kabul Etti

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Esra Toplu'yu kabul etti.

Litvanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruginiene ile Toplu, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik ve savunma sanayi ile her iki ülke için stratejik öneme sahip diğer alanlardaki işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Başbakan Ruginiene, "Litvanya ile Türkiye arasındaki ortaklık birçok alanda gelişiyor ancak halen önemli ölçüde kullanılmamış bir potansiyelimiz var. Savunma sanayi, işbirliğimizin özellikle değerli olabileceği alanlardan biridir." ifadesini kullandı.

Güncel güvenlik ortamında hibrit tehditlerin giderek daha yaygın hale geldiğine dikkati çeken Ruginiene, yenilikçi savunma çözümleri ve ortak geliştirme çabalarının özel önem taşıdığını vurguladı.

Ruginiene, Türkiye'nin güçlü ve gelişmiş bir savunma sanayisi ile uzmanlığa sahip olduğunu, ülkesinin de bu alanda Türkiye'den öğrenmeye istekli olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca ticaret ve yatırımlar, katma değeri yüksek teknolojiler ve turizm alanlarında daha yakın işbirliği olanakları da ele alındı.

Başbakanlığın açıklamasında, Türkiye'nin Litvanya için ihracat ve yatırım alanında son derece önemli bir ortak olabileceğine ve bölgeye açılan stratejik bir kapı niteliği taşıdığına vurgu yapıldı.