Lindsey Stirling Turkcell Vadi İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü ABD'li keman virtüözü ve dansçı Lindsey Stirling, Turkcell Vadi İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. Stirling, Türkiye'ye son gelişinden bu yana uzun zaman geçtiğini belirterek, seyircilere coşkulu dakikalar yaşattı.

Dünyaca ünlü ABD'li keman virtüözü ve dansçı Lindsey Stirling, Turkcell Vadi İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

"Game of Thrones" dizisi için bestelediği müzik sayesinde Türkiye'deki hayran kitlesini genişleten Stirling, elektronik ve dubstep tarzı şarkılarının yanı sıra klasik müzik örneklerini de seslendirdi.

En sevilen parçalarını dans performansı eşliğinde çalan Stirling'e davulda Drew Steen, klavye ve gitarda Ryan Riveros eşlik etti.

Stirling, Türkiye'ye son gelişinden bu yana uzun zaman geçtiğini belirterek, "Bu harika ülkeye beni tekrar getirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde ünlü virtüöz, seyircilere coşkulu dakikalar yaşattı.

Lindsey Stirling

Kendi ismini taşıyan ilk albümünü 2012'de çıkaran Lindsey Stirling, şimdiye kadar 6 stüdyo albümüne imza attı.

Kariyeri boyunca 2 Billboard Müzik Ödülü kazanan Stirling'in 2017'deki "Warmer in Winter" albümü, Billboard, Amazon ve iTunes'un "Tatil Albümü" listelerinde 1 numaraya yükseldi.

Sosyal medya sayesinde hayran kitlesini büyüten ünlü virtüöz, Forbes dergisinin "2015 Dünyanın En Çok Kazanan YouTube Yıldızları" listesinde 4. sıraya yerleşti.