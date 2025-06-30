Libya Merkez Bankası, 3,5 Milyar Dinar Sahte Banknot Tespit Etti

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Libya Merkez Bankası, dolaşımdaki sahte 50 dinarlık banknotların tespiti için yapılan çalışmalarda yaklaşık 3,5 milyar dinarın sahte olduğunu duyurdu. Başbakan Dibeybe, konuya ilişkin soruşturma çağrısında bulundu.

Libya Merkez Bankası, dolaşımdaki sahte 50 dinarlık banknotların tespiti için ülke genelinde piyasadan toplatılan banknotlardan yaklaşık 3,5 milyar dinarının (yaklaşık 650 milyon dolar) sahte olduğunu duyurdu.

Libya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, piyasada dolaşımı durdurulan ve toplanan 50 dinarlık banknotların 10,2 milyar dinara ulaştığı, ancak bankanın bastığı toplam 50'lik banknot miktarının 6,6 milyar dinar olması gerektiği belirtildi.

Bu sahteciliğin Libya ekonomisine büyük zarar verdiği kaydedilen açıklamada, konunun başsavcılık ve Temsilciler Meclisine bildirildiği kaydedildi.

Libya Merkez Bankası, dolaşımdaki sahte 50'lik banknotların varlığını tespit etmiş ve ülkedeki tüm 50'lik banknotlar bankanın belirlediği süre içinde piyasadan toplanmıştı.

Başbakan Dibeybe'den soruşturma çağrısı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, piyasadaki sahte para konusunda sürekli yaptığı uyarıların doğruluğunun kanıtlandığını belirtti.

Dibeybe açıklamasında, Başsavcıdan sahtecilik suçuna karışan herkesin ceza alacağı kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını talep etti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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