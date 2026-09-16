Libya, doğalgaz üretimini 5 yılda günlük 113 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyor

TRABLUS, 16 Eylül (Xinhua) -- Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, önümüzdeki 3 ila 5 yılda doğalgaz üretimini günde yaklaşık 113,27 milyon metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Abdussadık salı günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, ülkede keşfedilen petrole eşlik eden ve etmeyen doğalgaz kaynaklarının, üretimi bu seviyeye çıkarma konusunda "büyük fırsatlar" sunduğunu belirtti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun verilerine göre ülke, ağustos ayında yaklaşık 2,18 milyar metreküp doğalgaz üretti. Buna göre plan, mevcut üretim seviyesinin yüzde 55'in üzerinde artırılmasını öngörüyor.

Libya ekonomisi, devlet gelirlerinin ve döviz girdisinin ana kaynağı olmayı sürdüren petrol ve doğalgaz sektörüne büyük ölçüde bağımlı.

Kaynak: Xinhua