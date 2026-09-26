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Libya'da NOC, 6 gündür kapalı Şerare-Zaviye boru hattı vanasının açıldığını duyurdu

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NOC, 21 Eylül'den bu yana kapalı olan Şerare-Zaviye ham petrol boru hattı vanasının açıldığını ve düzenli pompalamaya yeniden başlanacağını duyurdu. Vananın kapalı kalması 21-24 Eylül'de 720 bin 362 varil üretim düşüşüne neden oldu, kaybın mali değeri 75 milyon doları aştı.

Libya'da silahlı bir grup göstericinin 6 gündür kapalı tuttuğu Şerare-Zaviye ham petrol boru hattı üzerindeki vananın yeniden açıldığı belirtildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, 21 Eylül'den bu yana kapalı olan Şerare-Zaviye ham petrol boru hattı üzerindeki vananın açılmasıyla düzenli ham petrol pompalama işlemlerine yeniden başlanacağı ve akışın kademeli olarak normal seviyelere döndürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, Libya'daki tüm taraflara ulusal ekonominin sürdürülebilirliğinin sağlanması için petrol sektörünü herhangi bir anlaşmazlığın dışında tutmaları çağrısı yapıldı.

NOC'dan 21 Eylül'de yapılan açıklamada, silahlı bir grubun Şerara ham petrol boru hattı üzerindeki 7 numaralı vanayı kapattığı ve Zaviye'ye giden boru hattının devre dışı kaldığı ifade edilmişti.

NOC'un dün yaptığı açıklamada da vananın kapalı kalmasının Şerara Petrol Sahasında 21-24 Eylül'de üretimde 720 bin 362 varil düşüşe neden olduğu ve üretimdeki dört günlük kaybın mali değerinin 75 milyon doları aştığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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