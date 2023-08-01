LGS'de başarılı öğrencinin ailesine ait ahırda yangın çıktı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, LGS'de başarılı olan Muhammet Halil Yazar'ın ailesine ait ahırda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak ahırda büyük maddi kayıplar meydana geldi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, Akdağ Kepir Yaylasında keçilerini otlatırken hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda 494 puan alarak Sakıp Sabancı Anadolu Lisesine yerleşmeyi başaran Muhammet Halil Yazar'ın ailesine ait ahırda yangın çıktı.

Yazar ailesine ait Serinevler Mahallesi'nde bulunan, kışa hazırlık için saman, ot ve yem depolanan ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Ekipler ahırdaki bir ineği kurtardı. Yangında kullanılamaz hale gelen ahırda bir eşek telef oldu, depolanan saman, kuru ot ve yem yandı.

Ahırdaki küçükbaş hayvanların otlatılmak üzere yaylaya götürülmesi olası daha büyük kaybı önledi.

Yangın sırasında, LGS'deki başarısıyla gündeme gelen Muhammet Halil Yazar'ın, babası Yücel Yazar ile lise eğitimini sürdüreceği İstanbul'da olduğu öğrenildi.