Lafarge davasında, firmanın Suriye'deki fabrikasının kapatma yetkisinin kimde olduğu görüşüldü

Fransız çimento firması Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı davada, firmanın Suriye'deki iç savaş sırasında çimento fabrikasını kapatma kararını alma yetkisinin kimde olduğu ele alındı.

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin 2013-2014 yıllarında Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava, Paris Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Bugünkü duruşmada, Lafarge'ın Suriye'deki yan kuruluşu Lafarge Çimento Suriye'nin (LCS) bölgedeki çimento fabrikasını kapatma yetkisinin kimde olduğu görüşüldü.

"Bruno Lafont'a fabrikanın kapatılmasını teklif ettim"

Lafarge'ın 2012-2015 yıllarında operasyonlardan sorumlu eski müdür yardımcısı olan sanık Christian Herrault, Suriye'deki fabrikanın kapatılmasını birkaç kez Lafarge'ın eski CEO'su Bruno Lafont ile görüştüklerini savundu.

Herrault, "Fabrikayı kapatma kararını yalnızca Bruno Lafont alabilirdi." diyerek, bu konuda herkesin hemfikir olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Firmanın 27 Ağustos 2014'teki toplantısı hakkında Herrault, "(Ayın) 27'sindeki Yönetim Kurulu'nda Bruno Lafont'a fabrikanın kapatılmasını teklif ettim." dedi.

Herrault, terör örgütü DEAŞ'ın ödeme yaptıkları örgütler listesine eklendiğinde Lafont'un "Bir haraççı daha" şeklinde yorumda bulunduğunu ifade ederek, "haraç" ödemek veya fabrikayı kapatmak şeklinde seçenekleri olduğunu söyledi.

Lafont'un avukatı Jacqueline Laffont-Haik, Herrault'un soruşturma aşamasında bölgedeki fabrikanın "üzerinde yetkisi olduğuna" yönelik beyanını hatırlattı.

Laffont-Haik, bunun Herrault'un fabrikayı kapatmak veya faaliyetlerine devam etmek konusunda karar yetkisi olduğu anlamına geldiği değerlendirmesinde bulunarak, fabrika 3 kez geçici olarak kapatıldığından bu durumdan eski CEO Lafont'un sonradan haberdar olduğunu dile getirdi.

"Siz DEAŞ'ın Noel Babası mısınız?"

Sivil tarafın avukatlarından Gregoire Rialan, LCS'nin 2008-2014 yıllarındaki Üst Yöneticisi (CEO) sanık Bruno Pescheux'nün bir diğer sanıktan gelen e-posta aracılığıyla DEAŞ'ın bir üst düzey yetkilisine cep telefonları hediye edildiğinden haberdar olduğunu hatırlattı.

Rialan'ın "Siz DEAŞ'ın Noel Babası mısınız?" soruna Pescheux, yanıt vermedi.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Belgelere göre, Lafarge, terör örgütü DEAŞ ile ilişkisi konusunda Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmasına karar vermişti.