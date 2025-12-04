Lafarge'ın eski yetkilisine göre, Fransız istihbaratı terör örgütlerine para ödendiğinden haberdardı

Fransız çimento firması Lafarge'ın operasyonlardan sorumlu eski müdür yardımcısı Christian Herrault, Fransız istihbaratının firmanın Suriye'deki terör örgütlerine "haraç" şeklinde yaptığı ödemelerden haberdar olduğunu söyledi.

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 yıllarında Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava, Paris Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Bugünkü duruşmada, mahkeme Lafarge, Fransa Dış İstihbarat Birimi (DGSE) ve Fransız makamları arasındaki ilişkilere odaklandı.

Sanık Herrault, dönemin Fransa'nın Şam Büyükelçisi Eric Chevalier ile 2012-2013 yıllarında 4 kez yüz yüze veya telefonla görüştüğünü anlattı.

Herrault, Chevalier ile Eylül 2012'de yaptığı görüşmede, kendisine Suriye'deki "krizin" fazla sürmeyeceğini ve firmanın burada kalması gerektiğini söylediğini belirterek, Büyükelçiye terör örgütü DEAŞ'a ödemeler yaptıklarını Aralık 2013'te söylediğini doğruladı.

Lafarge'ın eski Güvenlik Müdürü Jean-Claude Veillard'ın 2013'ün başında Fransız istihbaratının özel taleplerine yanıt verip verilmemesi gerektiğini kendisine sorduğunu ifade eden Herrault, olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Herrault, Fransız istihbaratının, firmanın bölgedeki işleyiş şeklinden tamamen haberdar olduğunu dile getirerek, Lafarge'ın terör örgütlerine yaptığı ödemeler hakkında "Haraç ödeme yöntemimizin (istihbarat) birimleri ve özellikle DGSE tarafından iyi bilinmesi rahatlatıyordu." şeklinde konuştu.

Lafarge hakkında açılan soruşturma kapsamında Chevalier'nin kendisiyle hiç görüşmediği yönündeki beyanını öğrendiğini söyleyen Herrault, Fransız diplomatların bir şeyi inkar etmesine alışık olmadığını belirtti.

"Veillard Bey Fransız istihbaratıyla iletişimdeydi"

Lafarge'ın Suriye'deki yan kuruluşu Lafarge Çimento Suriye'nin (LCS) 2014-2016 yıllarındaki eski üst yöneticisi (CEO) Frederic Jolibois, "Veillard Bey Fransız istihbaratıyla iletişimdeydi." dedi.

Jolibois, Herrault'un Fransız diplomatlarla iletişimde olduğunu kaydederken, işi gereği kendisinin de bu tarz görüşmeler yaptığını anlattı.

Örgütlere yapılan ödemelerin hukuki açıdan sorun teşkil ettiğini idrak ettiğinde Fransa'nın Amman Büyükelçiliği'ndeki ekonomi müsteşarıyla görüştüğünü dile getiren Jolibois, örgütlere yapılan ödemeler hakkında "(Görüşmede) Gerçeği söylemedim çünkü firmanın çıkarlarını korumak istedim." dedi.

Jolibois, "Eylül 2014'ten itibaren Ürdün'deki DGSE ile bağlantım vardı." ifadesini kullandı.

LCS'nin 2008-2014 yıllarındaki Üst Yöneticisi sanık Bruno Pescheux, örgütlere ödeme yapmamaları halinde çimentonun faaliyetlerini durdurmaları gerekeceğini anlatarak, firma dahil bölgede herkesten "haraç" alındığını söyledi.

Pescheux, Chevalier Suriye'den gidene kadar kendisiyle iletişimde olduğunu ve 5-6 kez aynı restoranda yemek yediklerini belirterek, "(Fransa) Devletin bizim yanımızda olması bir nevi beni rahatlatıyordu." dedi.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmalarına karar vermişti.