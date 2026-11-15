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La Poste'un iştiraki Maileva'ya siber saldırıda 22 milyon kişinin verisi çalındı

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Fransa'da La Poste'un dijital iştiraki Maileva'ya eylül ortasında düzenlenen siber saldırıda 22 milyon kişinin kişisel verisi çalındı. La Poste, saldırıyı Fransa Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirdiğini ve olaya ilişkin soruşturma açıldığını açıkladı.

Fransa'da ulusal posta operatörü La Poste grubunun dijital iştiraklerinden Maileva şirketine yönelik siber saldırı nedeniyle 22 milyon kişinin verilerinin çalındığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin ulusal posta şirketi La Poste'a bağlı kurumsal belge ve çevrimiçi posta gönderme platformu Maileva eylül ortasında siber saldırıya uğradı.

Siber saldırı nedeniyle platformu kullanan 22 milyon kişinin kişisel verileri çalındı.

La Poste'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının Fransa Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirildiği ve olaya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

Fransız bankası Credit Mutuel Arkea da ay başında siber saldırıya uğramış ve 133 milyon doları aşan kripto para çalınmıştı.

Ülkede ayrıca ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, gıda ürünlerinin bozulmasına ve maddi zarara yol açmıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı soğutma sistemlerine yönelik saldırıdan İran Devrim Muhafızlarını sorumlu tutmuştu.

Kaynak: AA
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