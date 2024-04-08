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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti Riva kavşağında, Nabi A. idaresindeki 54 RG 072 plakalı tır, Uğur H. yönetimindeki 06 ED 9924 plakalı, kargo firmasına ait tıra arkadan çarptı.

Ardından tırlardan biri devrilerek sağ şeritteki, diğeri de sol şeritteki bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle tırdaki kargo paketleri, otoyola ve alt çevre yoluna savruldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan Nabi A, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı 2 sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, tırların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Ulaşım Acil Durum Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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