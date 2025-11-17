Kuzey Makedonya'da Balkan Spor Parkı Açıldı

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (IBU) inşa edilen Balkan Spor Parkı, düzenlenen törenle açıldı.

IBU'nun başkent Üsküp'teki kampüsünde düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, IBU yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, burada yaptığı konuşmada, bir üniversitenin spor alanı olmadan düşünülemeyeceğini ifade etti.

Sunar, öğrencileri günlük hayatta aktif tutmanın önemine değindi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesine teşekkür eden Sunar, "Bu merkez onların maddi desteğiyle inşa edildi. Onların desteği olmadan bu merkezi inşa etmemiz belki de imkansızdı." dedi.

Sunar, spor parkında farklı etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Tören kapsamında parkta çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenlendi.

Balkan Spor Parkı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi işbirliğiyle inşa edildi.