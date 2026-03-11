Altının merkezindeki 24 milyonluk soygunda yeni gelişme

Haberler

İstanbul Kuyumcukent'te maskeli soyguncular, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 24 milyon lira değerindeki parayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kuyumcukent'e 2 araçla ellerinde uzun namlulu silahlarla gelen şüpheliler, Kapalıçarşı'ya sevk edilmek üzere hazırlanmış yaklaşık 24 milyon lirayı çalarak kaçtı. Soygun güvenlik kamerasına yansırken, yapılan çalışmalarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

SABAH SAATLERİNDE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SOYDULAR

Dün saat 07.20 sıralarında , bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon olduğu değerlendirilen çuvaldaki parayı çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra 1 şüpheli gözaltına alındı. Soygun anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇUVALLARDAKİ PARALAR KAPALIÇARŞI'YA GÖTÜRÜLECEKTİ

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Kapalıçarşı'ya sevk edilmek üzere, bir iş yerine ait olan çuvallar içerisindeki paraların güvenlik görevlilerinin nezaretinde bulunduğu sırada, olay yerine iki aracın geldiği ve araç içerisinde bulunan şüphelilerin güvenlik görevlilerini silahlarla tehdit ederek etkisiz hale getirdikleri, 6 çuval içerisinde bulunan yaklaşık 24 milyon lirayı parayı araçlara yükleyerek olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Soyguna ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

