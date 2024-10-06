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Kuyumcu Fatih Gümüş Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Kuyumcu Fatih Gümüş Dolandırıcılıktan Tutuklandı
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Eskişehir'de müşterilerinden altın toplayarak kaybolan kuyumcu Fatih Gümüş, polisin operasyonu ile Tekirdağ'da yakalanarak 'dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı. Müşterilerine kar payı vaadiyle 25 milyon lira değerinde altın toplayan Gümüş'ün saklandığı evdeki altınlar için arama başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de müşterilerinden kar payı vadedip topladığı 25 milyon liralık altınla kaçan, polisin çalışmasıyla Tekirdağ'da yakalanan kuyumcu Fatih Gümüş (45), 'dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Fatih Gümüş, kar vaadiyle 30 kadar müşterisinden 25 milyon liralık altın topladı. Gümüş, bir süre sonra dükkanı kapatıp ortadan kayboldu. Altınlarını veren müşteriler Gümüş'e ulaşamayınca polise haber verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan araştırmada Fatih Gümüş'ün 25 milyon liralık altını aldıktan sonra dükkanını kapatıp Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine kaçtığı belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonla Fatih Gümüş saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Eskişehir'e getirilerek adliyeye sevk edilen Gümüş, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

POLİS ALTINLARIN PEŞİNDE

Kuyumcu Fatih Gümüş'ün müşterilerine altınları güvenli olarak kasasında saklayabileceğini ve karşılığında aylık olarak kar payı vereceğini söyleyerek ikna ettiği belirlendi. Polis ekipleri baskın yapılan evde bulunamayan altınları bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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