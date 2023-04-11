KUYRUĞU, KULAKLARI VE PATİSİ KESİLİP, BOĞAZI DELİNEN 'MUCİZE' KÖPEK TEDAVİYE ALINDI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kuyruğu, kulakları ve sağ ön patisi kesildikten sonra boğazı da sivri bir aletle delinip, sokağa terk edilen yavru köpek, tedaviye alındı. Köpeği sahiplenerek 'Mucize' adını veren Ahmet Keskin, Halinden günlerce işkence gördüğü belli ama 'Mucize' artık yanımızda ve bizimle güvende dedi.

Sokak köpeklerini beslemek için 8 Nisan'da Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir araziye giden iş insanı Ahmet Keskin, sokağa terk edilen yaralı yavru köpeği fark edip veterinere götürdü. 3 aylık olduğu belirlenen erkek köpeğin kuyruğu, kulakları ile sağ ön patisinin kesildiği belirlenirken, boğazının da sivri bir aletle delindiği tespit edildi. Tedaviye alınan köpeğin kesilen patisi sargıya alındı. Keskin, 'Mucize' adını verdiği yavru köpeği sahiplenip, olayla ilgili sorumlu ya da sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu.

O gün sokak köpeklerini besleme amacıyla bölgeye gittiğini belirten Keskin, Besleme yaparken, bu yavrunun sesini duyduk. Patisinin, kulaklarının ve kuyruğunun kesilmiş olduğunu görünce hemen veterinere götürdüm, tedaviye alındı. Şu an durumu iyi ama uzun bir süre işkenceye uğradığı anlaşılıyor. Kan izlerinin ve yaralarının kurumaya başlaması nedeniyle bir süre önce eziyet edildiğini tahmin ediyoruz. Bu resmen vahşettir. Çok yazık, böyle bir hayvandan kim, ne ister 'Mucize' artık yanımızda ve bizimle güvende. 'Mucize'ye bu kötülüğü yapan kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk diye konuştu.