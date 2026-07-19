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Kuveyt: İran'ın füze ve İHA saldırıları sivil tesislerde büyük hasara yol açtı

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Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran'ın düzenlediği füze ve İHA saldırılarında elektrik ve su arıtma tesislerinin büyük hasar gördüğünü ve yangınlar çıktığını açıkladı. Saldırıların sivil altyapıyı hedef aldığı belirtildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran tarafından bu sabaha karşı düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının, ülkedeki sivil tesislerde büyük hasara yol açtığını bildirdi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nin bugün şafak vaktinden itibaren hava sahası içinde İran'a ait balistik füzeler ve İHA'lar tespit ettiğini ve müdahale edildiğini belirtti.

İran'ın sivil ve kritik altyapıları hedef alan saldırılarının sürdüğünü kaydeden Atvan, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu saldırılar Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığına bağlı tesisleri de vurdu. Saldırılar nedeniyle yangınlar çıktı, bakanlığa ait birçok hayati tesiste büyük çapta hasar meydana geldi."

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, bu sabah İran saldırısı sonucu bir elektrik ve su arıtma tesisinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Cuma günü de yine aynı bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bir elektrik ve su arıtma tesisine saldırı düzenlendiğini, tesislerde birçok elektrik üretim ünitesinin zarar gördüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Saber Ghanem Ibrahım Eıd
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