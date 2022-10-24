Kütahya gündem haberleri | Domaniç Dağları'nı sonbaharın güzellikleri bürüdü Güncel Haberler Edinilen Kütahya haberine göre Sonbaharla göz kamaştırıcı güzelliğe bürünen Domaniç Dağları'na, doğaseverler ve fotoğrafçılar yoğun ilgi gösteriyor. Sonbaharla göz kamaştırıcı güzelliğe bürünen Domaniç Dağları'na, doğaseverler ve fotoğrafçılar yoğun ilgi gösteriyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar Kütahya ile Bursa sınırlarındaki Domaniç Dağları, sunduğu görsel şölenle sonbaharda doğa tutkunlarının beğenisini topluyor. Oksijen zenginliğiyle talep gören Domaniç Dağları, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü. İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesinde sonbaharda oluşan eşsiz manzaralar arasında yürüyüş yapan ve fotoğraf çekerek doğal güzellikleri ölümsüzleştirenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bölgede gerçekleştirilen sonbahar yürüyüşü etkinliğine katılan Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü Başkanı Niyazi Kurnaz, çok güzel, eşsiz sonbahar manzaraları ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yaklaşık 150 kişi ile 13 kilometre yürüyüş yaptıklarını belirten Kurnaz, "Bugün sonbaharın renklerini ve güzel ambiyansı da yaşadığımız Domaniç Dağları'ndayız. Yürüyüşten beklentimiz bizim, farkındalık oluşturup, sağlıklı birey, sağlıklı toplum oluşturmak." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Osmanlı Devleti Kütahya Domaniç Bursa Güncel Haberler

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