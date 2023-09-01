Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 742'incisi gerçekleştirilecek Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde mevlit okutuldu.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 742'incisi gerçekleştirilecek Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde mevlit okutuldu.

Domaniç İlçe Müftülüğünce Çarşamba köyündeki Hayme Ana Camisinde düzenlenen programda, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana yad edildi.

Mevlid-i Şerif okunan, Hayme Ana ve şehitler için dua edilen programda katılımcılara cuma namazı sonrası etli bulgur pilavı, helva, gözleme ve ayran ikramında bulunuldu.

Programa, Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, kurum amirleri, STK yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Şenlikler, Hayme Ana'nın türbesinin de bulunduğu Çarşamba köyünde 3 Eylül 2023 Pazar günü yapılacak. - KÜTAHYA