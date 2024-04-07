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Kütahya Doğluşah köyünde geleneksel iftar sofrası

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Kütahya merkeze bağlı Doğluşah köyünün sakinleri, 10 yıldır geleneksel hale getirdikleri iftar sofrasında buluşuyor.

Ramazan ayı öncesi bir araya gelen köylüler, iftar sofrasını hazırlayacak haneleri belirliyor.

Sırası gelen aileler, menüyü hazırlamak için toplanarak aralarında görev paylaşımı yapıyor.

Hazırladıkları gıda malzemelerini, mahalle muhtarlığınca tutulan aşçıya teslim eden aileler, salata türü malzemeleri de imece usulü hazırlıyor.

Köy meydanında verilen iftara, başka şehirde yaşayan köylüler de katılıyor.

Yüzlerce kişinin katıldığı iftarın ardından köylüler, bir araya gelerek sohbet ediyor, birlikte teravih namazı kılıyor.

Köy muhtarı Bahattin Demirtaş, gazetecilere, yıllardır devam eden iftarlarla köyde birlik ve beraberliğin pekiştiğini söyledi.

İftarın yoğun ilgi gördüğünü belirten Demirtaş, "Yaklaşık 10 yıldır bu iftar programını yapıyoruz. Her sene devam ettiriyoruz, devam da ettireceğiz. İftarlarımızı her gün bir ailemiz üstleniyor. Bunu asla bırakmadan devam ettirmek istiyoruz. Çocuklarımız da sürdürsün istiyoruz." diye konuştu.

Kütahya merkezde yaşayan ve iftar programı için köyüne gelen Mehmet Kaçar ise geleneksel hale gelen iftarda komşularıyla buluştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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