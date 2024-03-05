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Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

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Kütahya merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ve yüksek miktarlarda haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.

Kütahya merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 ay boyunca örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucunda yaklaşık 100 milyon lira para hareketinin yaşandığı internetteki yasa dışı bahis sitelerini yönettiği belirlenen şüphelilerin Kütahya ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Bu adreslerde arama yapan ekipler, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İki lüks araca ve banka hesaplarına el konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 2 lüks araç ile 100 milyon lira işlem hacmine sahip banka hesaplarına el konuldu.

Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ve yüksek miktarlarda haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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