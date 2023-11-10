Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Domaniç ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Domaniç ilçesinde durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda, Domaniç ilçesi Sefa köyü yol ayrımı mevkiinde durdurulan şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada, 6 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü İ.Ö. isimli şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA