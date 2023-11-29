Kütahya'da trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Kütahya'da 17 gün önce otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.

Kütahya- Tavşanlı karayolu üzerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Bostancı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 10 Kasım 2023 günü, Kütahya Tavşanlı karayolunun 5. kilometresinde, 16 AGS 103 plakalı otomobil ile 45 HD 1833 plakalı minibüs çarpışmıştı. Kazada yaralanan 25 yaşındaki Halil İbrahim Bostancı ve Emirhan Bostancı, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Halil İbrahim Bostancı tedavisinin ardından taburcu edilirken, Emirhan Bastancı, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - KÜTAHYA