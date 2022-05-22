Tankerle otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

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Tankerle otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA - Alibey Aydın - Güncel
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile asit tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile asit tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Uyar idaresindeki 43 UR 944 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet Çevre Yolu Tepecik Kavşağı'nda, Kadir D. yönetimindeki 43 ABE 017 plakalı asit tankeriyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Vesile Uyar'ın (67) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Uyar, aynı araçtaki Fadime (58) ve Meryem Gürsoy (58) ile Ayşe Uysal (54), Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tanker sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Alibey Aydın - Güncel

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