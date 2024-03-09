Kütahya'da Kayınpeder Tarafından Vurulan Damat Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Gültepe Mahallesi'nde kayınpederi tarafından tabancayla vurulan Bekir Karasu, hastanede yaşamını yitirdi. Tutuklanan kayınpeder ise olayın büyümesi üzerine ateş ettiğini söyledi.
Kütahya'da kayınpederi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan damat, hastanede yaşamını yitirdi.
Gültepe Mahallesi'nde 4 Mart'ta kayınpederi Ekrem A. (44) tarafından tabancayla başından vurulması sonucu ağır yaralanan Bekir Karasu (27), tedavi gördüğü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Tutuklanan Ekrem A'nın (44) ifadesinde, kızı ile damadının tartışmasını sonlandırmak için odaya girdiğini, olayın büyümesi üzerine ruhsatsız tabancasıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.