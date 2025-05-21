Kütahya'da Kadın Kooperatifine Gelir Getirici Fidan Dağıtımı Yapıldı

Kütahya'da Kadın Kooperatifine Gelir Getirici Fidan Dağıtımı Yapıldı
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Kütahya'da, organik tarım ürünleri üreten Sekiören Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerine 1500 adet gelir getirici tür fidan dağıtıldı. Törende, kooperatifin üretim payının artırılması için destekler vurgulandı.

Kütahya'da, organik tarım ürünleri üreten kadın kooperatifine gelir getirici tür fidan dağıtımı yapıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce, merkeze bağlı Sekiören köyünde faaliyet gösteren Sekiören Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerine gelir getirici türlerden 1500 badem, ceviz, kestane, kızılcık fidanı dağıtımı için tören düzenlendi.

Törende kooperatif üyesi kadınlara gelir getirici tür fidanlar protokol üyelerince dağıtıldı.

Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, üretim yapan tüm kadınların destekçisi olduklarını belirtti.

Kütahya'da tarımdaki üretim payını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Işın, şunları söyledi:

"İnşallah ilimiz sanayide geliştiği gibi tarımda da gelişecek. Bizim tarımdaki payımız şu anda yüzde 11 civarında. İnşallah bunu yüzde 16-17'ye hep beraber çıkarmak için gayret göstereceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ilave olarak 732 milyon ilimize ayrıca tahsis etti. Bu rakam mutat yapılan ödeneklerin dışında. Hükümetimiz tarıma son derece destek veriyor. İlimizde tarımda önemli bir potansiyele sahiptir."

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil ise konuşmasında, "Biz orman köylülerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Geçen beş yıllık süreç içerisinde 1056 dekar alanda 45 bin gelir getirici tür fidanlarımızla köylerimizi destekledik. Bu sene de gene köylerimizde 4 bin adet badem, ceviz, kızılcık fidanı dağıtımını ve dikimini yapacağız. Hem ORKÖY kapsamında hem diğer gelir getirici türler kapsamında desteklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kadın Kooperatifini gayretlerinden dolayı kutlayan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ise, "İnanıyorum ki kooperatifimiz bu gayretleriyle Kütahya'da ve hatta Türkiye'de parmakla gösterilen bir kooperatif olacak." dedi.

Kooperatif Başkanı Hatice Yakar ise, desteklerinden dolayı Vali Musa Işın ve kurum müdürlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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