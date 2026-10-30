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Kütahya'da doğal gaz sayaçları için ilk kalibrasyon merkezinin sözleşmesi imzalandı

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Kütahya'da doğal gaz sayaçları için ilk kalibrasyon merkezinin sözleşmesi imzalandı
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Kütahya OSB öncülüğünde, Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilecek TR33-ESKAM Projesi'nin sözleşmesi imzalandı. Doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyonunu bölge içinde yapacak merkez, zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken çevre illere de hizmet vermeyi hedefliyor.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) öncülüğünde, doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemlerinin bölgede yapılmasını sağlayacak TR33 Bölgesi Evsel ve Sanayi Tipi Doğal Gaz Sayacı Kalibrasyon Merkezi (TR33-ESKAM) Projesi'nin sözleşmesi imzalandı.

Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirilecek projenin imza töreninde konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, yatırımın bölgenin sanayi ve teknik hizmet altyapısı açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Doğal gaz sayaçlarında ölçüm doğruluğunun tüketici hakları ve enerji verimliliği açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Işın, şunları kaydetti:

"Bölgemizde bu alanda kurulacak ilk merkez olan TR33-ESKAM ile sayaçların test ve kalibrasyon işlemleri bölge içinde gerçekleştirilebilecek, böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacaktır."

Merkezin yalnızca Kütahya'ya değil, çevre illere de hizmet sunabilecek bir kapasiteye sahip olmasının hedeflendiğini aktaran Işın, yatırımın sanayinin rekabet gücünü ve bölgenin teknik hizmet kapasitesini artıracağını ifade etti.

Vali Işın, projenin hazırlanması ve hayata geçirilmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Zafer Kalkınma Ajansına, Kütahya OSB yönetimine, proje ortaklarına ve paydaşlara teşekkür ederek yatırımın Kütahya, bölge ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da projenin hayata geçirilmesine katkılarından dolayı Vali Işın'a teşekkür etti.

Merkezin bölgedeki kalibrasyon hizmetleri açısından önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Eskioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgenin tek kalibrasyon merkezi olması hasebiyle doğal gaz sayaçlarından başlayarak kalibrasyonu geliştirmek için çaba sarf edilecek. Bu merkez hem bu bölgeye hizmet vererek katma değerli bir iş yapmış olacak hem de diğer bölgelere fayda sağlayacaktır."

Konuşmaların ardından proje protokolü taraflarca imzalandı.

Kaynak: AA
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