Kütahya'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

Kütahya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen engelli depremzedeler yararına kermes düzenlendi. Kütahya Valiliği öncülüğünde, "Aşalım engelleri birlikte Kütahya" sloganıyla kentteki bir alışveriş merkezinde organize edilen kermeste kaymakamlıklar, belediyeler ile sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar stant açtı. Kermes, yarın akşama kadar devam edecek.

Kütahya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen engelli depremzedeler yararına kermes düzenlendi.

Kütahya Valiliği öncülüğünde, "Aşalım engelleri birlikte Kütahya" sloganıyla kentteki bir alışveriş merkezinde organize edilen kermeste kaymakamlıklar, belediyeler ile sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar stant açtı.

Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, kermesin açılışında, Vali Ali Çelik'in deprem bölgesindeki koordinasyon görevinin devam ettiğini, Kütahyalıların ilk günden itibaren depremzedeler için adeta seferber olduğunu belirtti.

Daha önce de depremzedeler yararına kermes düzenlediklerini hatırlatan Güney, şunları kaydetti:

"Bu kermesimizi de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlemek istedik. Bilindiği gibi depremden birçok kesim etkilendi. O bölgede yaşayan birçok engelli vatandaşımız da mağdur duruma düştü. Buradaki amacımız diğer insanlara göre daha dezavantajlı olan engellilerimizin yaralarının bir an önce sarılması. Buradan elde edilen gelirle engelli vatandaşlarımıza destek olacağız."

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın yaptığı duayla kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Kermes, yarın akşama kadar devam edecek.