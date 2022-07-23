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Kuşadası ve Didim plajları, tatilcilerle doldu

AA - İbrahim Uzun - Güncel
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Kuşadası ve Didim plajları, tatilcilerle doldu

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde yoğunluk oluştu.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde yoğunluk oluştu.

Termometrelerin 40 dereceye ulaştığı Kuşadası'nda yerli ve yabancı turistler, Kadınlar Denizi Plajı, Sevgi Plajı ve Güzelçamlı Sahili'ne akın etti.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise su parklarında eğlenceli anlar yaşadı.

Tekne turlarına çıkanlar ise koylarda yüzme şansını buldu.

Didim ilçesinde Altınkum Plajı da çok sayıda misafiri ağırladı.

AA / İbrahim Uzun - Güncel

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