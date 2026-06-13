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Numan Kurtulmuş'tan A Milli Takım'a: 85 Milyonun Duası ve Desteği Sizinle

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek '85 milyonun duası ve desteği sizinle' dedi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek, "85 milyonun duası ve desteği sizinle" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran A Milli Futbol Takımımıza, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında Avustralya karşısında başarılar diliyorum."

85 milyonun duası ve desteği sizinle.

Kaynak: ANKA
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