BAU, Küresel Kadın Zirvesi kapsamında 'Legacies of Women Forum'a ev sahipliği yaptı

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), 4-6 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek Küresel Kadın Zirvesi (Global Summit of Women) kapsamında 'Legacies of Women Forum' düzenledi. Forumda Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad'ın katılımıyla kadın liderliği, eşitlik ve erişilebilirlik konuları ele alındı. Etkinlikte konuşan Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad, "Dünya genelinde kadın CEO oranı yüzde 16, Türkiye'de ise bu oran yaklaşık yüzde 4. Kadınları yalnızca politik ve sosyal alanlarda değil, özellikle ekonomik alanda da görünür kılmak istiyoruz" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde (BAU) düzenlenen 'Legacies of Women Forum', kadın liderliği ve eşitlik odağında gerçekleştirildi. BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı foruma, Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad, Estée Lauder Türkiye CEO'su Nazlı Altıpat, IBM Türkiye CEO'su Işıl Kılınç Gürtuna, Diageo Türkiye CEO'su Bahar Ucanlar, Pluxee Türkiye CEO'su Eda Uluca Özcan, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

'KADINLARIN EKONOMİK ALANDA GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Etkinlikte konuşan Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad, "Legacies of Women Forum'un temel amacı, Küresel Kadın Zirvesi sürecine güçlü bir zemin hazırlamak ve kadınları yalnızca politik ve sosyal alanlarda değil, özellikle ekonomik alanda da görünür kılmaktır. Bugün burada toplanmamızın bir diğer nedeni, Bahçeşehir Üniversitesi'nde önde gelen kadın liderleri bir araya getirerek kadınların güçlendirilmesini ön plana çıkarmaktır. Türkiye, bulunduğu konum ve liderlik potansiyeliyle umut verici bir tablo sunuyor. Kadınların liderlik pozisyonlarındaki varlığı, özellikle orta düzeyde, dikkat çekici bir seviyede. Bugün burada, başta küresel şirketler olmak üzere pek çok saygın firmanın kadın liderlerini bir araya getiriyoruz. Türkiye bu alanda hem insan kaynağına hem de güçlü bir potansiyele sahip. Aslında bu yolda ilerlemeye çoktan başlamış durumda. Dünya genelinde CEO ve en üst düzey liderlik pozisyonlarında kadınların oranı yalnızca yüzde 16 seviyesinde. Türkiye'de ise bu oran daha da düşük; yaklaşık yüzde 4. Alt ve orta kademe yönetimde kadın temsilinde belirli bir ilerleme olsa da, asıl eksiklik en üst düzey yönetim kademelerinde görülüyor. Bugün burada bir araya gelmemizin temel nedeni de tam olarak bu tabloya dikkat çekmek ve değişimi hızlandırmak" diye konuştu.

'TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE DÜNYADA İKİNCİ SIRADAYIZ'

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu da konuşmasında 2025 Times Higher Education Impact Rankings sonuçlarına dikkat çekerek, "BAU'nun dünya genel sıralamasında 59'ncu, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında birinci, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında dünyada ikinci, nitelikli eğitim alanında yedinci ve barış, adalet ve güçlü kurumlar alanında 50. sırada yer alıyor. Bu başarılar, temel değerlerimizin bir yansıması olmakla birlikte eşitliğe olan inancımızın ve mükemmeliyet odaklı yaklaşımımızı merkeze alan misyonumuzun da somut bir göstergesidir. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği alanında dünyada ikinci sırada yer almamız bugün ayrı bir anlam taşımaktadır. Bu sonuç, Bahçeşehir Üniversitesi'nde kadınların güçlendirilmesinin; liderliğimizi, politikalarımızı, programlarımızı ve kurum kültürümüzü şekillendiren temel bir özellik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

'İŞ DÜNYASININ ÖNDE GELEN DÖRT KADIN CEO'SUNU DA KAMPÜSÜMÜZDE AĞIRLIYORUZ'

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Yolbulan Okan ise "Bugün burada büyük bir heyecan yaşıyoruz. Kampüsümüzde çok önemli konukları ağırlıyoruz. Küresel Kadın Zirvesi (Global Summit of Women), otuz yılı aşkın süredir dünyanın farklı ülkelerinde kadın liderleri bir araya getiren, güçlenmeyi ve ilham vermeyi amaçlayan uluslararası bir platformdur. Bu platformun Başkanı Irene Natividad bugün bizlerle birlikte. Bu buluşmanın ayrı bir önemi var. Çünkü haziran ayında İstanbul, bu büyük zirveye ev sahipliği yapacak. Dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kadını İstanbul'da ağırlayacağız. Kanaat önderleri, liderler ve girişimciler; kadınların ekonomide ve toplumda güçlendirilmesine yönelik ilham verici konuşmalar gerçekleştirecek. Bu büyük zirvenin lansmanına bugün Bahçeşehir Üniversitesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca iş dünyasının önde gelen dört kadın CEO'sunu da kampüsümüzde ağırlıyoruz. Amacımız, başta kadın öğrencilerimiz olmak üzere tüm gençlere iş dünyasında eşit şartlarda var olabilmeleri için ilham vermek ve yol göstermektir" dedi.