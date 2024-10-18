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Kuraklık Balıkçıları Tedirgin Ediyor: Göl Seviyesi Kritik Eşiği Aştı

Kuraklık Balıkçıları Tedirgin Ediyor: Göl Seviyesi Kritik Eşiği Aştı
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Konya'nın Ilgın ilçesindeki Çavuşçu Gölü, kuraklık nedeniyle su seviyesinin 1 metrenin altına düşmesiyle balıkçılıkla geçinen köylüleri zor durumda bıraktı. Teknelerin karaya oturduğu gölde, balıkçılığın sona erme riski ortaya çıktı.

Konya'nın Ilgın ilçesindeki tatlı su gölünde kuraklığa bağlı suların çekilmesi, geçimini balıkçıkla sağlayan köylüleri tedirgin ediyor.

Sultan Dağları'nın eteklerindeki derelerin beslediği 27 kilometrekarelik Çavuşçu Gölü, flamingo, pelikan, balıkçıl gibi çok sayıda kuş türünün yanı sıra sazan, aynalı sazan, tatlı su kefal barındırıyor.

Son yıllarda kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle suları çekilmeye başlayan, sazlık ve bataklık alanlarının günden güne çoğaldığı gölde su seviyesi 1 metrenin altına düşünce geçimini balıkçılıkla sağlayan köylüler de sıkıntı yaşıyor.

Su seviyesinin düşmesiyle karaya oturan teknelerin başına gelen balıkçılar, av sezonunu buruk geçiriyor.

Öte yandan göl alanı ve çevresi, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların merası oldu.

Besiciler, kuruyan alanlarda hayvanlarını otlatıyor.

Yarım asırlık balıkçılık bitme noktasına geldi

Göl kıyısındaki Çavuşçu Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Ali Aktaş, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana gölde balıkçılık yaptığını söyledi.

Daha önce suyun hiç bu kadar çekilmediğini belirten Aktaş, "Şimdi su çok az, durum tehlikeli. Göl, iki kaynaktan gelen sular olmasa çoktan kurumuştu. Kayıklar kıyıda kaldı, açılamıyor. Balıkçılık bitme noktasına geldi." dedi.

Karaya oturan gezi teknesi kuraklığın fotoğrafı oldu

Aktaş, göl alanına karaya oturan gezi teknesinin yaşananları özetlediğini vurgulayarak, "Kooperatif başkanı gezi teknesi aldı. Geçen yıl gölde geziliyordu. Misafirleri gezdirmek için alınan bu tekne de nisan ayında karaya oturdu. Sular çekilmeye başladığından beri öylece duruyor." diye konuştu.

Ergün Can da yıllardır gölde balıkçılık yaptığını belirterek, "Bu yıl göl bitik. Buharlaşmayla su gitti, balıkçılık da bitti. Daha önce de su çekiliyordu ama bu kadar olmadı. Ot olmuyordu, seviyesi derindi. Şimdi su orta tarafta 1 metrenin altına düştü. Göl de ağ atacak yer yok. Kayıklar da gitmiyor. Vahşi sulama yapılıyor. Yağış yok, kurak gidiyor. Köylünün 10 kayığı var, hepsi karaya oturdu." ifadesini kullandı.

"Balıkçılık bitme noktasına geldi"

Kayıkların göle açılması için su seviyesinin artması gerektiğine işaret eden Can, "Bahar aylarında su 4 metre seviyesindeydi. Şu anda içler acısı bir durum. Balıkçılık bitme noktasına geldi. Eskiden tekne başına 200-300 kilogram balık oluyordu." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel

Yerel Haberler ÇAVUŞÇU GÖLÜ Balıkçılık Ekonomi Güncel Tarım Çevre Yaşam Ilgın konya

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