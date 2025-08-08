Kuraklık Alarmı: Kırklareli'nde Yağışlar Düşüyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Kırklareli'nde son 4 yılın yağış ortalamasına göre yüzde 20 bir azalış var. Son 65 yılın en düşük haziran ayı su itibarıyla bu yıl yaşanmış. Bunlar korkunç rakamlar, bunlar beni ürkütüyor, korkuyoruz." dedi.

Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Gizligider, Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut ve kurum müdürleriyle görüştü.

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Gizligider, öğretmenevinde Belediye Başkanları İstişare Toplantısına katıldı.

Gizligider, Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsün Müdürlüğünde düzenlenen Sektör Toplantısında, Türkiye'de yaşanan iklim değişikliğine değinerek, "İklim çok değişiyor. İklim hakikatten bizi zorluyor. Gün ve gün, yıl ve yıl, ay ve ay bu farklılığı yaşamaya çalışıyoruz, bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Geçen yıl bize gelen soruların çoğu tarımsal sulamaya dairken mesela bu yıl artık içme suyuna yönelik dönmeye başladı sorular. Yani artık tehdit içme suyuna doğru dönüyor." diye konuştu.

Suyun öneminin her geçen gün arttığına anlatan Gizligider, Marmara Bölgesinde yağışların 30 yıllık ortalamaya göre yüzde 31, Türkiye'de genelindeki ortalamanın ise yüzde 26 düştüğünü kaydetti.

Gizligider, bazı bölgelerde bu rakamın yüzde 60'lara kadar düştüğüne işaret ederek, "Kırklareli'nde son 4 yılın yağış ortalamasına göre yüzde 20 bir azalış var. Son 65 yılın en düşük haziran ayı su itibarıyla bu yıl yaşanmış. Bunlar korkunç rakamlar, bunlar beni ürkütüyor, korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en kurak bölgesi olan Konya havzasında en çok mısır üretimi yapılmasının bitirilmesi gerektiğini söyleyen Gizligider, sürdürülebilirliğe önem verileceğine işaret etti.

Programda Kırklareli Valisi Uğur Turan, AKParti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile Belediye Başkanı Derya Bulut da konuştu.

Konuşmaların ardından Gizligider, sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı.