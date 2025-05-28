Kumlucalı Judocular, Judo İl Şampiyonasında 10 Madalya Kazandı

Kumlucalı Judocular, Judo İl Şampiyonasında 10 Madalya Kazandı
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Antalya İl Şampiyonası'nda Kumluca Cumhuriyet İlkokulu ve Sultan Alparslan İlkokulu'ndan sporcular, toplamda 10 madalya kazandı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, minik judocuların başarılarını vurguladı.

Okul Sporları Judo Minikler Antalya İl Şampiyonasında, Kumlucalı judocular 10 madalya kazandı.

Kepez Baraj Spor Salonunda yapılan ve il genelinden 350 sporcunun yer aldığı şampiyonaya, Kumluca Cumhuriyet İlkokulu ve Sultan Alparslan İlkokulu'ndan 16 sporcu katıldı.

Cumhuriyet İlkokulundan 6, Sultan Alparslan İlkokulundan ise 4 sporcunun madalya kazandığı turnuva sonunda sporcular sevinç yaşadı.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, minik judocuların bir altın, üç gümüş ve altı bronz madalya kazanarak büyük başarıya imza attıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak tüm branşlarda faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini ifade eden Koca, "Geleceğin büyüklerini spor ahlakıyla yetiştiriyoruz. Her yıl daha fazla sporcu ile Kumluca'yı tanıtıyoruz. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. İlçemizi, bizleri en güzel şekilde temsil ettiler. İnşallah geleceğin büyük şampiyonları olacaklar." diye konuştu.

Judo Antrenörü Ferdi Büyükkuşçular da judo antrenmanlarının tüm hızıyla devam ettiğini, özellikle bireysel yeteneğe sahip tüm gençleri bu spora davet ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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