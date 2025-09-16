Kumluca Ticaret Borsası, Kalite Yönetim Sistemi Denetimini Başarıyla Geçti

Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Antalya Belgelendirme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ikinci gözetim tetkikini başarıyla tamamladı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) baş tetkik görevlisi Cemalettin Karakuş tarafından yürütülen denetime, KUTBO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş, genel sekreter Eşref Aydın, tescil memurları Meltem Tekdemir ve İbrahim Karateke ile haberleşme ve bilgi işlem sorumlusu Fatih Mehmet Yavuz katıldı.

Karakuş, tetkik sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Kumluca Ticaret Borsası'nın birimlerinde yürütülen çalışmaların uluslararası kalite standartlarına tam uyumlu bir şekilde sürdürüldüğünü, bunu yaptıkları tetkiklerde resmi olarak belgelendirdiklerini söyledi.

Denetim sürecinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmediğini ifade eden Karakuş, "KUTBO, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi kriterlerini başarıyla yerine getirmiştir." dedi.

KUTBO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş da elde edilen sonucun ekip çalışmasının bir ürünü olduğunu belirterek, "Üyelerimize kesintisiz ve en verimli hizmeti sunmak için faaliyetlerimizi stratejik plan ve iş programımız doğrultusunda sürdürüyoruz. TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi denetimini başarıyla tamamlamış olmaktan gurur duyuyoruz. Emeklerinden dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.