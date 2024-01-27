Kulu'da Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı
Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Konya kara yolundaki uygulama noktasında denetim yaptı. Denetimde, evrak eksikliği olanlar ile kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Konya kara yolundaki uygulama noktasında denetim yaptı.
Denetimde, evrak eksikliği olanlar ile kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandığı bildirildi.