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Kulu'da 8 Aylık Bebeğin Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

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Konya'nın Kulu ilçesinde 8 aylık bebeğin hastaneye ölü olarak getirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bebeğin cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 8 aylık bebeğin hastaneye ölü olarak getirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesinde yabancı uyruklu anne-baba, henüz ismini koymadıkları 8 aylık erkek bebeklerinin hareketsiz olduğunu fark ederek, sabah saatlerinde hastaneye getirdi.

Yapılan kontrollerde bebeğin öldüğü anlaşıldı. Doktor tarafından haber verilmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Bebeğin anne ve babası ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili Kulu Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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