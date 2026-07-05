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Bakan Ersoy: Geleceğin Mührü ile Türkiye Yüzyılı İnşa Ediyoruz

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"Yollarla şehirleri, gönül köprüleriyle insanlarımızı buluşturuyor, teknolojiden savunma sanayine, kültürden enerjiye kadar her alanda güçlü, bağımsız ve büyük Türkiye hedefi için durmadan çalışıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yollarla şehirleri, gönül köprüleriyle insanlarımızı buluşturuyor, teknolojiden savunma sanayine, kültürden enerjiye kadar her alanda güçlü, bağımsız ve büyük Türkiye hedefi için durmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından İletişim Başkanlığının hazırladığı videoyu "Geleceğin Mührü" başlığıyla paylaştı.

Her eserin milletin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eser ve hizmet siyasetinden aldıkları güçle Türkiye Yüzyılı'nı kararlılıkla inşa ettiklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Yollarla şehirleri, gönül köprüleriyle insanlarımızı buluşturuyor, teknolojiden savunma sanayine, kültürden enerjiye kadar her alanda güçlü, bağımsız ve büyük Türkiye hedefi için durmadan çalışıyoruz. Çünkü gelecek beklenmez, inşa edilir. Her yatırımımız, her projemiz ve her eserimiz, milletimizin ortak geleceğine vurulan Geleceğin Mührü olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
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