Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 19 Mayıs Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 19 Mayıs Mesajı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk gençliğinin bağımsızlık için en güçlü teminat olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk gençliği, inanıyoruz ki kendisine emanet edilen bağımsızlığın en güçlü teminatıdır. Gençlerimiz, Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacak şuura ve kudrete sahiptir." ifadesini kullandı.

Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs 1919'un, emperyalist saldırılar karşısında vatan ve hürriyet düşüncesinden taviz vermeyen milletin zafere dönüşen destanının başlangıcı olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Tarihin en zor anlarında dahi esareti kabul etmeyen, karakteri olarak benimsediği bağımsızlığı en üst değer olarak gören milletimizin 106 yıl önce Samsun'da yaktığı istiklal meşalesi, bugün yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Türk gençliği, inanıyoruz ki kendisine emanet edilen bağımsızlığın en güçlü teminatıdır. Gençlerimiz, Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacak şuura ve kudrete sahiptir. Bu vesileyle bağımsızlık mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları başta olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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